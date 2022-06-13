Trafo ve direkler vandalların hedefi oluyor

Eskişehir’in ara sokaklarında bulunan elektrik direkleri ile trafolarındaki çizim ve afişler, çirkin görüntüler oluşturuyor.

Eskişehir’in Eskibağlar Mahallesi’ndeki bazı sokak ve caddelerde yer alan elektrik direkleri ile trafolar, vandalların hedefi oldu. Kimliği belirsiz kişiler tarafından üzerinde anlamsız çizimler yapılan ve çeşitli afişler yapıştırılan trafo ile direkler, çirkin görüntülere sahne oluyor. İzinsiz olarak yapılan bu eyleme karşı mahalleliler adeta isyan ediyor. Çevrede yaşayan vatandaşlar, yetkililer tarafından gerekli temizleme işlemleri yapılsa bile kısa süre içerinde yerine yenilerinin asıldığını veya çizildiğini belirtiyor. Duyarsızca yapılan kirletme işlemine karşı vatandaşlar, gerekli yaptırımın yapılması için yetkililere sesleniyor.

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