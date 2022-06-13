Sivrihisarlılar Derneği’nin hizmet binası ve yıl sonu sergisi açılışı

Sivrihisarlılar Derneği’nin hizmet binası ve yıl sonu el emeği, göz nuru atölyesi sergisi törenle açıldı. Açılış törenine gelenler, derneğin yeni hizmet binasını ve yıl sonu sergisini beğendiler.

Sivrihisarlılar Derneği Başkanı İsmail Arslan, derneğin açılışı ile ilgili yaptığı konuşmasında, ‘’Dernek inşaat binamızı bir yılda bitirdik. Ancak pandemi nedeniyle 2,5 yıl sonra açılışını yapıyoruz. Sivrihisarlılar tutumludur, yardımseverdir ve inandığı güvendiği işlere mutlaka katkı sağlarlar. Bunun son örneği dernek binası inşaatıdır. Eskişehir’de yoğun bir Sivrihisarlı nüfusu yaşamaktadır. Sivrihisar ilçesini tanıtımını yapmak, örf ve adetlerimizi canlı tutmak, kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturmak bizlerin amaçları arasındadır. Yeni binamızın açılışı hayırlı olsun’’ dedi.

Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu da açılışta yaptığı konuşmasında, ‘’Sivrihisarlılar Derneği’nin yeni binaya kavuşmasıyla Eskişehir’e güzel hizmetler yapacağına inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç birer konuşma yaparak ‘Hayırlı olsun’ temennisinde bulundular.

Açılışa, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve davetliler katıldı. Akabinde Dernek binasının açılışından sonra, el emeği ve göz nuru atölyesi sergisi açıldı ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Dernek folklor ekibi gösterisini sundu. Sergi 3 gün ziyaretçilere açık kalacak.

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