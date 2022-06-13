Eskişehir OSB’den örnek kan bağışı kampanyası

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kan bağışında bulunan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, kan bağışının ve Kızılay’ın önemine vurgu yaparak, “Unutmayalım ki kan acil ihtiyaç değil sürekli bir ihtiyaçtır. Kan bağışı konusunda toplumun bilinçlenmesi çok önemli bir husustur. Verdiğimiz kan belki kendimizin, belki sevdiklerimizin, belki de bir insanın hayatının kurtarılmasına vesile olacak. Bağışların en büyüğü insan hayatını kurtarmak ve bu iş için kan bağışı yapmaktır. Kızılay’ımız ise ülkemizin kan ihtiyacını karşılayan gurur kaynağımız. Kızılay Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi ve çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tüm gün süren kan bağışı kampanyasına öğretmenler, veliler ve sanayi kuruluşlarının çalışanları yoğun ilgi göstererek kan bağışında bulundular.

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