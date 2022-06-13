2 ayrı suçtan hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

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Eskişehir’de hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucu ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti’ ve ‘Hırsızlık’, suçlarından 8 yıl 15 ay 22 gün hapis cezası bulunan S.G. yakalandı.

Yakalanan şahıs cezaevine teslim edildi.

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