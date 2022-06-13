Eskişehirli öğrencilerden ortaokullar arası Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda derece

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Diyarbakır’da düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Ortaokullar Arası Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda Eskişehir’den 3 öğrenci ve bayrak takımı dereceye girdi.

Diyarbakır’da 910 Haziran tarihlerinde düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Ortaokullar Arası Atletizm Türkiye Şampiyonası’na Eskişehir’den öğrenciler katıldı. Şampiyonada Eskişehir Ahmet Sezer Ortaokulu öğrencisi Arda Altınok, Yıldızlar kategorisinde bin metre yürüyüşte Türkiye şampiyonu oldu. Puanlı Atletizm Küçükler kategorisinde ise Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu öğrencileri; Kuzey Arslan 60 metre koşu branşında uzun atlamada 4’üncü, uzun atlamada 2’nci ve Emin Ören yüksek atlamada 4’üncü oldu. Melahat Ünügür Küçük Erkek Bayrak Takımı ise 5x80 metre bayrak yarışında Türkiye 2’ncisi oldu.

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