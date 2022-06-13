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OSB Başkanı Küpeli: “Eskişehir’deki teşvikli yatırımlar 2,2 milyar TL’ye ulaştı”

İHA

OSB Başkanı Küpeli: “Eskişehir’deki teşvikli yatırımlar 2,2 milyar TL’ye ulaştı”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜİK’in açıkladığı verilere göre Eskişehir sanayisinde yaşanan üretim artışı hakkında konuşa Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Yılın ilk 4 ayında Eskişehir’deki teşvikli yatırımlar 2,2 milyar TL’ye ulaştı” dedi.
Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, bu yılın ilk 4 ayında Eskişehir’deki teşvikli yatırımların tutarının 2,2 milyar TL’ye yükseldiğini belirterek “Sanayide çarklar dönmeye devam ediyor, piyasalarda belirsizlikler yaşansa da bugün açıklanan verilere göre sanayi üretimi, geçtiğimiz nisan ayında yıllık yüzde 10,8 artış göstermiş durumda. Sanayimiz yeni yatırımlar, üretim ve ihracatla ekonomiye destek olmaya devam ediyor” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜİK tarafından açıklanan yatırım teşvik ve sanayi üretim verileri konusunda açıklamalarda bulunan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “Eskişehir’de 2021 yılının tamamında 119 yeni yatırım için 4,3 milyar TL’lik teşvik belgesi düzenlenmişti. Bu yılın ilk 4 ayında ise yatırım tutarı şimdiden 2,2 milyar TL’ye ulaşmış olup, ilk 4 ayda 54 yeni yatırım için teşvik belgesi düzenlenmiş durumda. Bu yatırımlarla 2 bin kişiye yeni iş imkânı sağlanmış olacak. İlk 4 aydaki 2,2 milyarlık toplam yatırımın yüzde 85’ine karşılık gelen 1,9 milyar TL’lik kısmı imalat sanayi alanındaki yatırımlardan ve bunların büyük kısmı da Eskişehir OSB’de gerçekleşecek yeni sanayi yatırımlarından oluşuyor. İmişehir’de bulunan OSB 1. Gelişme alanımızda yeni sanayi tesislerinin inşaatı ile bizim OSB olarak gerçekleştirdiğimiz alt yapı inşaatları büyük bir hızla devam ediyor. Yılsonuna doğru ve gelecek yıl çok sayıda yeni sanayi tesisi burada üretime başlayarak ülkemiz ve Eskişehir ekonomisine katkı sağlayacaklar” diye konuştu.

“İmalat sanayimiz büyümeye devam ediyor”
Başkan Küpeli, TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim verilerine de değinerek, “Açıklanan verilerde gösteriyor ki imalat sanayimiz büyümeye ve bu zorlu şartlarda bile ekonomimizi sırtlamaya devam ediyor. 2022 yılı nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 11,9 artmış durumda. Bu rakamlar sanayideki büyümenin devam ettiğini ve çarkların dönmeye devam ettiğini gösteriyor. Ülkemiz ve dünya piyasalarındaki belirsizlikler, önümüzü görmekte bize zorluklar yaşatsa da sanayiciler olarak yatırıma, üretime ve ihracata her şartta devam ediyoruz. Açtığımız her yeni tesis istihdama katkı demek, pandemiden bu yana sadece sanayi sektörümüz ülkemiz de istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. Sanayi kuruluşlarımız yoğun bir şekilde ihracata çalışıyorlar. Ancak döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enerji fiyatlarındaki yüksek artışlar biz üreticileri gerçekten ciddi ölçüde etkiliyor. Firmalarımızın ciroları büyüyor ancak finansman ihtiyaçlarımız çok daha hızlı artıyor. Sakin ve stabil bir ekonomik ortamda sanayimizin önünü görerek büyümesi, devletimiz ve tüm ekonomik birimler için çok daha yararlı olacaktır” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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