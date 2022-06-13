Çalıştay sanatçılarından Başkan Ataç’a teşekkür ziyareti

Tepebaşı Belediyesi’nin 11.’sini düzenlediği Uluslararası Sanat Çalıştayı’na katılan ressamlar, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret ederek sanata verdiği katkılar için teşekkür etti.

Tepebaşı Belediyesi’nin uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği 3 sanat etkinliğinden biri olan 11. Uluslararası Sanat Çalıştayı, düzenlenen kapanış töreni ile sona erdi. Çalıştaya katılan 15 ressam, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı makamında ziyaret etti.

Ziyareti gerçekleştiren sanatçılar, Başkan Ataç’a sanata verdiği önem ve destekler için teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç ise “Tepebaşı Belediyesi olarak yaptığımız her işi halkımızın merkezinde olacağı şekilde tasarlıyoruz. Uluslararası seviyede gerçekleştirdiğimiz sanat etkinlikleri de yıllardır bu şekilde düzenleniyor ve Eskişehirliler yoğun ilgi gösteriyor. Bu ilgi bizler ile birlikte konuk ettiğimiz sanatçılarımızı da memnun ediyor. Çalıştayımızı ziyaret eden vatandaşlarımız, bir resmin ortaya çıkışına bizzat şahitlik ediyor, hatta o eserin ressamı ile sohbet ederek bilgiler alabiliyor. Eskişehir’in sanat ile anılan, sanat yapılan, sanatçıya sahip çıkılan bir şehir olmasında da Tepebaşı Belediyesi olarak büyük katkılarımız olduğuna inanıyorum. 3 sanat branşında düzenlediğimiz uluslararası organizasyonlarımız, pandemi nedeniyle verdiğimiz zorunlu araya rağmen yıllardır devam ediyor. Bunlardan biri olan Uluslararası Sanat Çalıştayı’nı 11. kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fikri hür, vicdanı hür bir nesil için çalışmaya, sanatı ve sanatçıyı desteklemeye, insanımıza ve özellikle gençlerimize büyük değer vermeye devam edeceğiz” dedi.

Ziyarette sanatçılar, Başkan Ataç’a tablolarından da hediyeler takdim etti.

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