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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESO’dan CNC tezgâh operatörlüğü eğitimi ESO, meslek sahibi yapmaya devam ediyor

İHA

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve BEBKA işbirliğiyle CNC tezgâh operatörlüğü eğitimleri başladı.

ESO’dan CNC tezgâh operatörlüğü eğitimi ESO, meslek sahibi yapmaya devam ediyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve BEBKA işbirliğiyle CNC tezgâh operatörlüğü eğitimleri başladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 20222023 yılları için belirlenen ‘Genç İstihdamı’ teması bağlamında bölgede projelerine devam eden Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), ‘İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları’ çerçevesinde Eskişehir Sanayi Odası (ESO) işbirliğiyle düzenlenen CNC tezgâh operatörlüğü eğitimleri 13 Haziran’da başladı.
Eskişehir sanayisinin en önemli ihtiyaçlarının başında nitelikli eleman konusunun geldiğini belirten Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi, kısa adıyla ESOAkademi Eskişehir sanayisinin nitelikli eleman sıkıntısını çözmek için hizmet vermeye başladı. Amacımız Eskişehir sanayisinin talep ettiği niteliklerde ve kalifiyede insan kaynağını yetiştirmek ve endüstriye kazandırmak. Bunun için ciddi bir yatırım gerçekleştirdik. İşsiz gençlerin istihdam edilebilirliklerinin amacıyla mesleki eğitimlere derhal başladık. Hedefimiz kademeli olarak yıllık en az 2 bin kişiyi eğitmek. Genç istihdamına çok önem veriyoruz ve bu alanda BEBKA ile ortak çalışmalarımız devam edecek” dedi.

“Temel ve mesleki yetkinlikler kazandırılacak”
Genç istihdamına çok önem verdiklerini kaydeden BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “Bölgemizde sanayi ve diğer sektörlerdeki nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması ve gençlere istihdam konusunda destek verilmesi amacıyla hayata geçirilen İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kurslarımız devam ediyor. Eskişehir Sanayi Odası iş birliğiyle Eskişehir’de hayata geçireceğimiz proje ile 1835 yaş arası gençlerden seçilen 20 kursiyerimiz programa dâhil edilecek. Eğitim tamamen ücretsiz olup 2 ay boyunca toplam 364 saat sürecek. Bu eğitim sonucunda kursiyerlerimize temel ve mesleki yetkinlikler kazandırarak, istihdam edilmelerini amaçlıyoruz. Başvurular devam ediyor” diye konuştu.

Eğitim sonunda sertifika verilecek
BEBKA ve ESO Akademi iş birliğiyle Eskişehir sanayisinin CNC tezgâh operatörlüğü alanındaki nitelikli personel ihtiyacını karşılayabilmek için düzenlenecek eğitim sonucunda başarılı kursiyerlerin ESO Akademi’den sertifika almaya hak kazanacağını belirten Durak, “Bölgede genç istihdamına yönelik olarak eğitim programlarının ikincisine başladık. Bu eğitimlerle sanayi ve diğer sektörlerde ihtiyaç duyulan niteliklerin karşılanmasını amaçlıyoruz. BEBKA olarak ticaret sanayi odaları, mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri gibi kurumlarla ve buralardaki firma temsilcileriyle ihtiyaç duyulan iş gücünün tespit edilmesi için çalışmalarımızı yürüttük. Görüşme yapılan kuruluşlarla ihtiyaca uygun beceri kazandırma ve mesleki eğitim programlarını tasarladık ve hayata geçiriyoruz. CNC tezgâh operatörlüğü eğitimi sonrasında bölgeye nitelikli iş gücü kaynağı oluştururken, gençlere de istihdam imkânı sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.
Öte yandan ‘İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları’, önümüzdeki günlerde Bursa ve Bilecik’te de düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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