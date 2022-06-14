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(ÖZEL) Tarladan 1,5 liraya çıkan marul marketti 7-8 lira Üretim patlaması yaşayan marul, üreticinin elinde kaldı Çiftçi Kadir Yavaş: “Bu sene artan maliyetlerden ve aşırı ekimden dolayı marulların fiyatları umduğumuz gibi olmadı" Üreticiler Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Kırımlıoğlu: “Seneye yeşillik ekenler oldukça azalacak” Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Hal Yasası’nın düzenlenip üretim pazarlama sistemi kurulmalıdır”

İHA

(ÖZEL) Tarladan 1,5 liraya çıkan marul marketti 7-8 lira Üretim patlaması yaşayan marul, üreticinin elinde kaldı Çiftçi Kadir Yavaş: “Bu sene artan maliyetlerden ve aşırı ekimden dolayı marulların fiyatları umduğumuz gibi olmadı" Üreticiler Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Kırımlıoğlu: “Seneye yeşillik ekenler oldukça azalacak” Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Hal Yasası’nın düzenlenip üretim pazarlama sistemi kurulmalıdır”

Eskişehirli çiftçinin büyük umutlarla yetiştirdiği marul tarlalarda hasada hazır halde bekliyor. Ürününe alıcı bulamayan çiftçi, marulun tarlada 1,5 liraya marketlerde 7 liraya satılmasına tepki gösteriyor.
Marketlerde ve pazar tezgâhlarında yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen marullarda yeni mahsul satışa hazır. Eskişehir'in verimli topraklarına sahip tarlalarında yetişmiş vaziyette alıcısını bekleyen marulun bu sene olan fazla üretimi ise fiyatları dibe vurdu. Üretici beklediği rakamları alamazken, toptancıların yeşilliğe talep göstermemesi fiyatları iyice düşürdü. Tarlasındaki marulun 1,5 lira ettiğini söyleyen üretici ise marketlerde 78 liradan yapılan satışlara tepki gösteriyor. Yaşanan bu tarz problemlerden dolayı yeşillik üreticisinin her geçen yıl daha da azaldığı belirtilirken, planlı üretim ve planlı satış tekrar gündeme geliyor.

“Bizden 1,5 liraya çıkıyor, marketlerde 78 lira oluyor”
Tarlasında bekleyen marulun artan maliyetlerle birlikte 1,5 liraya satıldığını belirten çiftçi Kadir Yavaş, marketlerdeki etiketlerin 78 liraya kadar çıktığını söyledi. Mevsim kaynaklı 10 gün kadar gecikmeyle birlikte zararın daha da arttığını belirten Yavaş, “Bu sene artan maliyetlerden ve aşırı ekimden dolayı marulların fiyatları umduğumuz gibi olmadı. Şu an tarladaki maliyeti 1,5 lira fakat marketlerde 78 lira olarak değişiyor. Bu da büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Bizden 1,5 liraya çıkıyor, marketlerde 78 lira oluyor. Pazarlar marketlere göre biraz daha ucuz. Vatandaşımız pazara yönelirse daha kârlı olur. Normalde her sene Mayıs ayının sonlarına doğru yetişen mahsuller bu sene Haziran’ın 5’ine kadar sarktı. Yaklaşık 10 günlük kaybımız var. Bunun da sebebi havalar oluyor” ifadelerini kullandı.

“Seneye yeşillik ekenler oldukça azalacak”
Tüccarların geçmiş yıllardaki kadar tarlalara gelmediğini ve ürünlerin piyasaya giremediğini belirten Üreticiler Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Kırımlıoğlu, yeşillik üreticisinin önümüzdeki sene azalacağını söyledi. Bu sene tüccarların talep göstermemesinin etkilerinin seneye göreceğimizi belirten Kırımlıoğlu, “Bizim en büyük sıkıntımız ürünlerimizdeki pazarlama sorunları oluyor. Buraya eskisi kadar tüccar gelmiyor. Pazarlamada zorlanıyoruz. Çiftçimizin malları alıcıya ulaşmıyor. Bu yüzden üretici birliği olarak üreticilerin mallarını toplayıp birliğimizden hallere gönderme çabasındayız. Sezonun hava şartlarından dolayı geç gelmesi, diğer bölgelerde olan hava serinliği diğer bölgelerde ürünler yetişmedi. Ondan dolayı tüccarlar yok. Mallarımız da tarlalarda bekliyor, daha satılmadı. Bizde kendi çapımızda üreticilerle iletişime geçerek ürünlerini paketleyip hallere gönderiyoruz. Geçen senenin satışlarına baktığımız zaman ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Bu sene talep yok. Önümüzdeki günlerde de böyle olursa seneye yeşillik ekenler oldukça azalacak” dedi.

“Hal Yasası’nın düzenlenip, üretim pazarlama sistemi kurulmalıdır”
Üretimin ve pazarlama sisteminin düzenlenmesi gerektiğini belirten Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, çiftçinin zor durumda kaldığını belirterek şunları söyledi:
“Eğer 1 ay önceki durumu konuşup şimdiki durumu değerlendirmek istersek gerçekten içler acısı bir hâle gidiyoruz. Biz artık hep ağlayan oluyoruz. Bunun başlıca sebebi 1 ay önce olan ve hala da marketlerdeki fiyatların yüksek seyretmesidir. Biz kendimizi anlatamıyoruz. Burası, Eskişehir’in Tepebaşı Bölgesi’ndeki her türlü ürünün yetiştiği bir alandır. Şu an marul, yeşillik, domates, hububat yetiştiriciliğiyle tamamen merkezi bir yerdeyiz. Burada en güzel örnek, ürünün yetişmiş olduğu ve yetişmekte olduğudur. Maliyetler demet başına 1,5 lira civarlarında seyrediyor. Maydanoz haricindeki tüm ürünlerde sıkıntı var. Marketlerde bu fiyatların 5 misli uygulanmaya devam ediliyor. Bir an evvel, Hal Yasası’nın düzenlenip, üretim pazarlama sistemi kurulmalıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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