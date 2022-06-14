Şalvarlı hırsız güvenlik kamerasına yakalandı Şüphelenen işletmecinin, “Güvenlik kameraları çekiyor, haberiniz olsun” uyarısına aldırış etmediler

Eskişehir’de bir markete alışveriş bahanesiyle giren 3 kadından ikisi kasada işletmeciyi oyalarken diğerinin ürünleri şalvarına koyarak çaldığı anlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Uluönder Mahallesi’ndeki bir markette meydana gelen olayda, kimliği belli olmayan 3 kadın alışveriş bahanesi ile dükkâna girdi. Kadınlardan ikisi rasgele aldığı ürünlerle kasada dükkân sahibini oyalarken, diğer kadın ise fırsattan istifade ederek rafta bekleyen ürünlere yöneldi. Güvenlik kameralarına aldırış etmeyen kadın, şalvarının lastiğini açarak birkaç parça ürünü içine doldurdu.



Sahte para verdin diyerek oyaladılar

Hırsızlardan birisi aldığı 20 liralık ürün karşısında kasada 200 lira verdi. Aldığı 180 lira para üstünden 100 liralık banknotun sahte olduğunu iddia eden kadın, dükkân sahibini oyaladı. O esnada raftaki ürünleri çalan diğer kadından şüphelenen işletmeci, “Güvenlik kameraları çekiyor, haberiniz olsun” diyerek eliyle güvenlik kameralarını işaret etti. Kadınlardan birisinin ise “Çeksin, seni de çekiyor” dediği öğrenildi.

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