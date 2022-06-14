Çaldığı ürünleri şalvarında gizledi; kamera ikazına aldırmadı



ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde markete giren 3 kadından 2'si dükkan sahibini oyalarken, diğeri ürünleri çalıp şalvarına gizledi. Kadınlardan şüphelenen market sahibi, "Güvenlik kameraları çekiyor" dedi. Kadınlardan biri de "Çeksin, seni de çekiyor" cevabını verdi.

Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 kadın, alışveriş bahanesiyle markete girdi. Kadınlardan ikisi 20 liralık alışveriş yapıp, 200 TL verdi. 2 kadın 180 TL para üstünden 100 TL'nin sahte olduğunu belirterek market sahibini oyaladı. Bu sırada diğer kadın, kasanın yanındaki raflardan aldığı ürünleri şalvarının içerisine gizleyerek çaldı. Kadınların hareketlerinden şüphelenen market sahibi, "Güvenlik kameraları çekiyor, haberiniz olsun" dedi. Kadınlardan biri de "Çeksin, seni de çekiyor" cevabını verdi. Polis, ihbarın ardından şüphelileri yakalamak için harekete geçti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-06-14 12:21:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.