Kamyonların mazot ve akülerini çaldılar

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Eskişehir’in Beylikova ilçesinde iki kamyondan mazot ve akü çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veye kişiler, Köprübaşı Mahallesi’nde Gürhan Sağlam’a ait park halindeki iki kamyonun deposundaki mazotu ve aküleri çaldı. Araçlarından hırsızlık olayının gerçekleştiğini gören Sağlam, durumu polis ekiplerine bildirdi. Şikayet üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlatılırken, ilçe halkı son zamanlarda benzer hırsızlık olaylarının arttığı belirtiler.

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