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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Eskişehir İl İstişare Toplantısı

İHA

AK Parti Eskişehir İl İstişare Toplantısı

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı Eskişehir İl İstişare Toplantısı teşkilat mensuplarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ve ekibi, İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve parti seçim kurulu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, sandık kurullarının önemi ve dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.
“İlk günkü aşkla çalışıyoruz”
Açılış konuşmasında sözü alan İl Başkanı Zihni Çalışkan, AK Parti Eskişehir Teşkilâtı olarak saha çalışmalarına durmaksızın devam ettiklerini belirtti. Başkan Çalışkan, “Teşkilât demek aile demektir. Ailemizle birlikte Eskişehir’de kapı kapı dolaşıp hemşehrilerimizin gönüllerine girmeye gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz 20 seneden bu yana her zorluğu nasıl atlattıysa, Allah’ın izniyle aynı ve kararlı şekilde yoluna devam edecektir. Hiç kimsenin endişesi olmasın. İlk günkü aşkla hedefimiz 2023” diye konuştu.

“Teşkilat mensuplarımıza çok büyük görevler düşüyor”
2023 seçimlerine dair önemli hususlara değinen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bu süreçte teşkilât mensuplarına büyük görev düştüğünü vurguladı. Yavuz, “Sandık milli iradenin yıkılmaz kalesidir diyen Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çıktığımız bu kutlu davada elimizden geleceği yapacağız. 2023 seçimleri atmosferine girerken, siz teşkilat mensuplarımıza çok büyük görevler düşüyor. Bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
Basına kapalı olarak soru cevap şeklinde geçen istişare toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantı hatıra fotoğrafı çekimiyle son bulurken, İl Başkanı Zihni Çalışkan’ın, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’a günün anısına bir tablo hediye etmesinin ardından program sona erdi.

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