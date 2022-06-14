Eskişehir’de ilginç görüntü

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de küçük yük vagonunun üzerine ve önüne bırakılan koltuklar ilginç görüntüler oluşturdu.

Tepebaşı ilçesi Hatboyu1 Caddesi’ne süs amacıyla bırakılan küçük yük vagonu değişik manzaralara sahne oldu. Vagonun üzerine ve önüne bırakılan 2 adet tek kişilik koltuk dikkat çekti. Kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılan koltuklar görenleri şaşırttı. Özellikle vagonun üzerine sabitlenen koltuk ise ilginç görüntüler oluşturdu. Çevrede yaşayan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.