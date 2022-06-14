Jandarma Teşkilatı’nın 183’üncü kuruluş yıldönümü kutlandı

Jandarma Teşkilatı’nın 183’üncü yıldönümü Eskişehir’de de düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlamalar çerçevesinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eskişehir Valiliği meydanında düzenlenen tören, Atatürk heykeline çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in kutlama mesajının okunmasıyla sona eren törenin ardından İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ve beraberindeki heyet, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Yıldönümü kutlamaları programı Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımı ile Kanlıpınar Şehitliği’nde devam etti. Eskişehir Müftülüğü tarafından görevlendirilen imam tarafından Kur'anı Kerim okunarak tüm şehitler için dua edildi. Şehitliklere çiçek bırakıldı.

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