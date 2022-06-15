Eskişehir´de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen ve açığa alınan aralarında komiser ile polis memurlarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY´nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Açığa alınan 1´i komiser, 5'i polis memuru ve 1´i ise eski polis kolejinden ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 7 şüpheli evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları, operasyonel hatlar üzerinden mahrem imamlarla irtibatlarının bulunduğu tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 7 şüphelisi, adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-06-15 10:50:11



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