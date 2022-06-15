Eskişehir’de FETÖ operasyonu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, örgütün sözde ‘Emniyet yapılanmasına’ bağlı oldukları iddiasıyla açığa alınan 1'i komiser, 5'i polis memuru ve 1'i eski polis kolejinden ilişiği kesilen öğrenci olan 7 şüpheli gözaltına alındı. Ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları, operasyonel hatlar üzerinden mahrem imamlarla irtibatlarının bulunduğu ve ifade teşhislerde adı geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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