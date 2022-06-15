Eskişehir'de konut satışlarında artış Geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışı yüzde 124,5 attı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Eskişehir'de 2022 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 124,5 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2022 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde arttı. TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2022 Mayıs ayında, 2021 Mayıs ayına göre yüzde 124,5 oranında artarak bin 839 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2022 Mayıs ayında konutların 433 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 406 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan bin 839 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 296,8 oranında artarak 615 adet, diğer satışlar ise yüzde 84,3 oranında artarak bin 224 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 615 konutun 109 adedi ilk satış, 506 adedi ise ikinci el satış oldu.

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