“Kendin Ol Yaz” kampanyası sosyal medyadaki kadın yazarları teşvik ediyor Kadın dergisi ile farkındalık çalışmalarını sürdürüyor Dergisi ile kadın okuryazar oranlarını artırmak istiyor Gamze Demirezen: “Gayemiz, Türkiye’de edebiyat sevgisini aşılayabilmek”

Kadınlar için çıkardığı edebiyat dergisi ve “Kendin Ol Yaz” adlı farkındalık kampanyası ile sosyal medyadaki başta kadın yazarların dikkatini çeken Grafik Tasarım öğretmeni Gamze Demirezen, Türkiye’deki dergicilik kültürü hakkında düşüncelerini paylaştı.

Oluşturduğu “Kendin Ol Yaz” adlı kampanya ile sosyal medyadaki kadın yazarların dikkatini çeken Gamze Demirezen aynı zamanda genel yayın yönetmenliğini ve kuruculuğunu üstlendiği kadınlara yönelik dergi sayesinde de edebiyat çevresinde epey ses getirdi. Kızı için yazdığı iki adet çocuk kitabıyla yazım dünyasının ilgisini üzerinde toplamayı başaran Demirezen ayrıca kadınların daha çok okuyup yazmasını teşvik etmek amacıyla çeşitlik etkinlikler düzenlediğinden bahsetti. Dergi yayıncılığında kendisini en çok sınırlayan konunun dağıtım kısmı olduğunu belirten grafiker Demirezen; “Dergiler, son dönemdeki ekonomik şartlardan etkilenerek kendilerini dijital mecraya taşıdı fakat, edebiyatseverlerin en kısa zamanda özledikleri kâğıt kokusuna tekrardan kavuşacaklarını umuyorum” dedi.



“Okuryazar sayısının bu kadar az olduğu bir toplumda, dergi sever diyebileceğimiz kemik bir kitle var”

Çeşitli web sitelerde içerik üreticiliği ve metin yazarlığı yaptığını ileten Demirezen, şimdi de Türkiye’de az denenen bir tür olan bilimkurgu ve mizah alanlarında kısa öykülerden oluşan bir kitap hazırladığına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Okuryazar sayısının bu kadar az olduğu bir toplumda, dergi sever diyebileceğimiz kemik bir kitle var. Onların da her ay çıkan dergilere sadık kaldığını görüyoruz ve bu da çekilen tüm emeğe değiyor. Bunun dışında, sektörün belli bir kısmını ise elektronik dergiler meydana getiriyor.”



“Tek gayemiz, ülkemizde edebiyat sevgisini aşılayabilmek”

Çıkardıkları dergi ile hiçbir kurum ve kuruluşa hizmet etmediklerini söyleyen Demirezen, “Kadınların okuyup yazmasını ve kendilerini geliştirmesini istiyoruz. Tek gayemiz, ülkemizde edebiyat sevgisini aşılayabilmek. Sosyal medya vesilesiyle her geçen gün kadromuza yeni yazarlar ve okuyucular katıyoruz. Umarım bizim gibi tüm dergilerin okuyucusu artar ve Türkiye’deki okuryazar oranlarını yükseltebilmek adına bir katkı sunarız” şeklinde konuşarak duygu ve düşünlerini ifade etti.

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