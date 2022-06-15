Sivrihisar'da Bilim Proje Fuarı başladı

Sivrihisar Eğitim Vakfı Muzaffer Demir Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Büşra Zeybek'in yürütücü olduğu TÜBİTAK 4006 Proje fuarı başladı.

Açış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mehmet Öz, bilim fuarlarının, öğretim programları çerçevesinde öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerinde araştırma yaparak sonuçlarını sergiledikleri, eğlenerek öğrendikleri ortam olduğunu anlattı. Öz, "Bilim fuarları gözlem yapan, meraklı, araştırmacı ve sorgulayan bireylerin yetiştirilmesi için önemli öğrenme etkinlikleridir. Her biri ayrı emek, farklı bir çaba ve birikim gerektiren bu projeleri hazırlayan tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra proje stantları davetliler ve öğrenciler tarafından gezilerek proje sorumlusu öğrencilerin sunumları gerçekleştirildi. Proje fuarına emek veren başta yürütücü öğretmen Büşra Zeybek olmak üzere tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür edildi.

Fuar açılışına, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Bozkurt, Şube Müdürü Ömer Elmas, Sivrihisar Eğitim Vakfı Başkan V. Ali İnci, Yönetim Kurulunu temsilen Sezgin Demir, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Sorumluları Melih Ünlüer, Ersen Yoldaş, Okul Aile Birliği Başkanı Sibel Er, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. 22 projenin sergilendiği fuarda 76 öğrenci, 22 öğretmenini rehberliğinde görev aldı.

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