Sivrihisarlı damada tatlı işkence Karadatlılar senelerdir düğünlerindeki örf ve adetleri sürdürüyor Tıraş edilen damadın yüzünü sabuna buladılar, iğne batırıp isteklerini tek tek yaptırdılar

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Karadat köyündeki düğünde, ilginç gelenekler sebebi ile damadın başına adeta gelmeyen kalmadı.

Cüneyt ve Büşra Çelik çiftinin düğününde, gelin alınması öncesi toplanan köy sakinleri damat giydirme törenine katıldı. Tören öncesi damadın arkadaşları ikramları yiyerek bir süre sohbet ettiler, daha sonra gençlerden biri damadı hazırlayarak tıraş etmeye başladı. Arkadaşları tarafından yüzü sabuna bulanan damada iğne batırılarak tatlı bir işkence yapılmaya başlandı. Tıraş eden arkadaşa para teklif ederek damadın belirli işler yapılması istendi. Bu arada bazı gençler de yüzlerini sabunladı.

Konu hakkında konuşan Karadatlı Hüseyin Görgün; ''Bugün burada Cüneyt arkadaşımızın düğünü var. Bütün gençler bunun için toplandı. Köyümüzün eskiden gelen gelenek görenekleri örf adetlerine uygun bir şekilde Cüneyt'in damat tıraşını yaptık. Bunun yanı sıra ufak tefek damat taşında eğlencelerimiz oldu, gençlerimizle hep beraber oturduk yedik, içtik, eğlendik, güldük oynadık. Eski adetlerimizi bir şekilde geri getirmeye çalışıyoruz. Bunun akabinde hep beraber dışarı çıkıp oynayacağız. Daha sonra hocamız gelecek duasıyla beraber damadımızı giydireceğiz. Ondan sonra da düğünümüze devam edeceğiz'' diye belirtti.

Damat Cüneyt Çelik ise; ''Gelenek gerçekten çok güzel bir şey, Allah her gence nasip etsin. Bazen acı çekebiliyoruz ama onu da söylemek gerek, çok güzel bir hatıra olarak kalıyor. Dilerim tüm gençlerin başına gelir. Bu duyguyu yaşarlar. Şu anki duygum anlatılmaz, yaşamak lazım'' diye belirtti.

Daha sonra meydanda damat giyimine başlandı, meydana toplanan Karadat köy sakinleri imam Nazmi Bahri Demirel'in duasıyla damat ve sağdıcın dualar ve tekbirlerle ceketleri giyilerek şal örtüldü.

İmam Nazmi Bahri Demirel ise, "Karadat köyümüzde damat giydirme âdeti öncesinde duamızı gerçekleştirdik. Sonrasında damat giydirme âdetimizi uygulayıp Fatiha ile noktalamış olduk'' diye belirtti.

Sonrasında katılanların elini öpen damat düğüne hazırlanmış oldu. Gece geç saatlere kadar süren düğün hafızalarda tatlı anılar bıraktı.

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