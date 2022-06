Eskişehir'de usta oyuncular, tiyatro şenliğinde öğrencilerle buluştu

Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de 8´incisi düzenlenen Liselerarası Tiyatro Şenliği´nde usta sanatçılar Zihni Göktay ve Renan Bilek öğrencilerle bir araya geldi. Tiyatronun hayatın bir aynası olduğunu ifade eden Zihni Göktay "Amatörlüğüm dahil 60 senedir bu insana insanı, insanla anlatan bu güzel mesleği hiç bıkmadan yapmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ile Eskişehir Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen, 18 lisede öğrenim gören 490 öğrencinin sahnelediği oyunların yarıştığı 8'inci Eskişehir Liselerarası Tiyatro Şenliği tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde, geçen yıl hayatını kaybeden usta tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin'in anısına düzenlenen ödül törenine, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi Burhanettin Elçi, Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Rasim Öztekin'in eşi Esra Öztekin, tiyatro sanatçıları Zihni Göktay ve Renan Bilek ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, ödül töreni açılışında Mustafa Kemal Atatürk'ün `sanatsız bir toplumun hayat damarları kesilmiş demektir´ sözünü hatırlatarak, "Sanatın yayılması için bu konuda sizlere hizmet eden Kent Konseyi'ne, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve tüm katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Bugünkü ve gelecekte alacağınız başarılarınızı kutlamak için o pak alınlarınızdan öpüyorum" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE 'LÜKÜS HAYAT'I SÖYLEDİ

Ödül vermek için sahneye çıkan 76 yaşındaki usta tiyatro sanatçısı Zihni Göktay, bir kız öğrenciyle birlikte 'Lüküs Hayat' operetinin aynı adı taşıyan şarkısını söyledi. Yaklaşık 60 senedir insana insanı, insanla anlatan mesleğini hiç bıkmadan yapmaktan gurur duyduğunu anlatan Göktay, "Ben tam 28 yıl söyledim bu şarkıyı. Şarkının sözlerini ünlü şairimiz Nazım Hikmet yazmıştır. Uzun yıllar bunu sakladık. Gazeteci, oyun yazarı Refik Erduran ağabeyimiz, 'Nazım'ın yurt dışına kaçmasına yardımcı olan benim. Artık öyle bir sorun kalmadı. Nazım büyük bir şairdir. Sahnenin önünde bunu mutlaka deşifre edin. Herkes bunun Nazım Hikmet'e ait olduğunu öğrensin' derdi. Ondan sonra Suna ablamla biz bunu deşifre ettik. Tiyatro hep olsun. Tiyatro bütün yurtta homojen olarak olsun. 81 ilimizde her gece bir perde açılsın. Güzeldir, iyidir, faydalıdır. Eğlenceli ve faydalıyı bir arada sunmak lazım. Tiyatro ile seyircilerimiz bol olsun, salonlarımız dolsun. Tiyatro hayatın bir aynasıdır, biz onu yansıtmaya çalışıyoruz. Hilesiz, hurdasız, montajsız bir şekilde birebir, insanı insana anlatmaya çalışıyoruz. Amatörlüğüm dahil 60 senedir bu insana insanı, insanla anlatan bu güzel mesleği hiç bıkmadan yapmaktan gurur duyuyorum. Allah ömür verdiği müddetçe de o kutuya girene kadar devam edeceğim inşallah. Her yeni doğan çocuk tanrının insanlardan umudunu kesmediğinin bir kanıtıdır. Her yeni açılan tiyatro da sanatın bu misak-ı milli hudutları içinde güzel ülkemizde sanatın bitmediğinin kanıtı olacaktır. Bol tiyatrolu, özgür tiyatrolu günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİ GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDUM'

Tiyatro şenliğine katılan gençleri gördüğünde çok mutlu olduğunu söyleyen Rasim Öztekin'in eşi Esra Öztekin ise "Benim için çok özel bir gündü. 2017'de Rasim ile geldiğim bir yere bugün onun adına ve anısına düzenlenen bir tiyatro şenliği için geldim. Gençleri gördüm çok mutlu oldum. Türkiye'nin geleceği adına sanatla, sporla, kültürle uğraşan gençler Türkiye'nin geleceği zaten. Rasim yayınlanan videosunda dedi ki, 'Ben gençlerden çok şey öğreniyorum' Yılların ustası olmasına rağmen, eşi olarak en hoşuma giden şey, onun 'Her zaman için öğreniyorum' demesiydi. Bu kadar güzel ruhlu bir adamla birlikte olmak benim için çok değerli ve kıymetliydi"

'RASİM AĞABEY GENÇLERE ÖNEM VEREN BİR İNSANDI'

Rasim Öztekin'in gençlere çok önem verdiğini ifade eden müzisyen ve tiyatro sanatçısı Renan Bilek, "Gençlerin bu kadar coşkulu olması ayrı bir şey, gençlere bu kadar önlerini açıcı bir organizasyonun düzenlenmesi çok farklı bir şey. Bunlar çok önemli noktalar. Burada müthiş bir coşku var. Bunları görmek çok moral verici. Rasim ağabeyi de andığımız bir etkinlik. Mutlu olduğuna o kadar eminim ki. Kesin bizi izliyordu ve buradaki bu gençliği, bu enerjiyi görüyordu. Hep gençlerle çalışan ve gençlere önem veren bir insandı. Benim de abim, ustam gibiydi. Bana da çok emeği geçmiştir. Dolayısı ile onların da çok mutlu olduğuna inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunmak isterim. Nefis bir sahne vardı. Sadece tiyatro değil, müzisyenlerle çok güzel bir organizasyondu" dedi.

Törende aralarında Rasim Öztekin özel ödülü, en iyi yönetmen, en iyi dekor, en iyi erkek ve kadın oyuncularında yer aldığı 15 farklı kategoride öğrencilere ödüller verildi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2022-06-15 12:31:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.