Eskişehir’de başıboş at sorununa çözüm bulunamıyor

Eskişehir’de uzun yıllardan beri çözüm bulunamayan ‘başıboş at’ sorunu, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte tekrar gün yüzüne çıktı.
Eskişehir’in farklı mahalle ve sokaklarında görülen başıboş atlar, adeta tehlike saçıyor. Daha önce karayolu üzerinde birçok trafik kazasına da sebep olan atlar, kontrolsüz şekilde cadde ve sokaklarda geziyor. Sahipleri tarafından kendi kendilerine beslenmeleri için dışarıya bırakıldığı anlaşılan atlar, hem vatandaşları hem de sürücüleri kaygılandırıyor.
Son olarak Gündoğdu Mahallesi’nde, EskişehirAnkara kara yolunun kenarına bırakılan bir at görenleri tedirgin etti. Yola oldukça yakın bir alanda vakit geçiren ve çevrede kontrolsüz şekilde gezen at, civardaki vatandaşları korkuttu. Atın bir anda yola atlayıp trafikte kötü sonuçlara yol açabileceğini belirten sürücüler, gerekli denetim ve düzenlemelerin yapılması için yetkililere seslendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.