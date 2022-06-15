Günlerdir her yerde kayıp kedisini arıyor

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Eskişehir’de veteriner sağlık teknikeri Güler Tepeler Kara, yavruyken sahiplendiği, 12 gün önce kaybolan kedisini her yerde arıyor.

Güler Tepeler Kara’nın “Yulaf” adını verdiği kedisi 12 gün önce kayboldu. Yavruyken sahiplendiği Yulaf’ın 1 buçuk yıldır bakımını üstlendiğini kaydeden Kara, kedisinin Ömerağa Mahallesi Hatboyu Caddesi’nde bulunan evlerinin balkonunda atlayarak kaçtığını belirtti. Yulaf’ın ismine tepki verdiğini aktaran Kara, bastırdığı kayıp ilanlarını da şehir merkezine dağıttı. Kedisi kaybolduğundan beri büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Kara, her yerde kedisini arıyor.

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