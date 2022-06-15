Eskişehir´de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı (2)

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ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Eskişehir´de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilerek işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece `adli kontrol´ şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-06-15 17:25:30



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