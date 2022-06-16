GSF’den “2021-2022 Yılı Mezuniyet Sergisi”

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin (GSF) düzenlediği ‘20212022 Mezuniyet Sergisi’nin açılışı, GSF Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Açılışa, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, GSF Dekanı Prof. Rahmi Atalay'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen, öğrenci ve davetli katıldı. Serginin açılışında duygu ve düşüncelerini dile getiren Rektör Erdal, “Bu geleneksel sergi ile bu yılda mezunlarımızın herkese kendini iyi hissettirecek sanat eserlerini göreceğiz. Mezun olan öğrencilerimiz, umarım meslek hayatınızda Anadolu Üniversitesi kimliği ile nice güzel eserlere imza atarsınız. Üniversiteniz olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Türkiye’nin ve dünyanın her bir köşesinde güzel izler bırakacağınıza inancımız tam. Yolunuz açık olsun. Başarılar dilerim” dedi.



“Bu sergi, sanat ve tasarımın hasat meydanıdır”

Anadolu Üniversitesi GSF’nin 37 yıldır sanat alanında nitelikli öğrenciler yetiştirdiğine vurgu yapan GSF Dekanı Prof. Rahmi Atalay, “Öğrencilerimizin bir senelik emekleri ve zorlu günleri, uykusuz gecelerinin meyveleri ile şenlenmiş ve bereketlenmiş bir bayram günü bugün. Görsel sanatlar, insanın duygu ve düşüncelerini geliştiren ve şekillendiren sanat dallarının başında gelir. Grafik, seramik, resim, heykel, animasyon, baskıresim ve cam sanatları bölümleri, yıllardır verdikleri mezunlarla ülkemizde ve dünyada yetkin kişiliklerin oluşmasına katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi GSF 20212022 Mezuniyet Sergisi 18 Temmuz Pazartesi gününe kadar GSF Sergi Salonu başta olmak üzere, üniversitenin farklı noktalarında ziyarete açık olacak.

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