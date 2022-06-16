Boş dükkâna bağlanan köpek hayvan severlerin ihbarıyla kurtarıldı Sürekli havlayıp yardım isteyen köpeğin imdadına koşan Nesrin Deniz; "Önünde ne mama ne de su vardı, hayvan nefes alamıyordu, boğuluyordu”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boş dükkâna bağlanan köpek hayvan severlerin ihbarıyla kurtarıldı Sürekli havlayıp yardım isteyen köpeğin imdadına koşan Nesrin Deniz; "Önünde ne mama ne de su vardı, hayvan nefes alamıyordu, boğuluyordu”

İHA

Eskişehir'de bir dükkâna bağlı olarak bırakılan köpek, çevredeki bir hayvan severlerin 'Haydi' uygulaması üzerinden yaptığı ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından barınağa götürüldü.

Boş dükkâna bağlanan köpek hayvan severlerin ihbarıyla kurtarıldı Sürekli havlayıp yardım isteyen köpeğin imdadına koşan Nesrin Deniz; "Önünde ne mama ne de su vardı, hayvan nefes alamıyordu, boğuluyordu”

Eskişehir’de bir dükkâna bağlı olarak bırakılan köpek, çevredeki bir hayvan severlerin ‘Haydi’ uygulaması üzerinden yaptığı ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından barınağa götürüldü.
Akarbaşı Mahallesi Pilot Sokak’ta boş bir dükkâna bağlı şekilde bırakılan köpek, havlayarak adeta çevredekilerden yardım istedi. Dükkânın önünden geçerken duyduğu sese duyarsız kalmayan bir hayvansever, durumu polislere bildirdi. Olay yerine Hayvan Durum İzleme (Haydi) ve Odunpazarı Belediyesi Barınağı ekipleri geldi. İşyeri sahibinin ve yakınlarının köpeği teslim etmeme konusundaki ısrarına karşın ekiplerin uzun uğraşı sonuç verdi. İkna olan işyeri sahibi, köpeğini barınaktan gelen ekibe teslim etti.

“Bu köpeğin o insana verilmemesi gerekiyor”
Dükkânda bağlı şekilde havlayan köpeği görerek ekiplere haber veren ve hayvanın kurtulmasını sağlayan Nesrin Deniz ise olayı şu şekilde anlattı:
“Köpeğin havladığını duydum. Kapıda yazan numarayı aradım. Bana, “Ne uğraşıyorsun bırak kadın ölürse ölsün” dedi. ‘Haydi’ uygulamasından polis çevredekilere herkese bir şekilde haber verdik. Hayvan ölüyordu orada, zor nefes alıyordu. Bağlayıp gitmiş ve bu hayvana baktığını söylüyor. Nasıl bakmak anlamadım. Bağrışmalar oldu, hakaretler edildi. Bu insanlığa sığıyor mu? Adam bize “İnsanlıktan bahsetmeyin” diyor. Bu köpeğin o insana verilmemesi gerekiyor. İnsan diyemiyorum gerçi. Bu şekilde hayvana bakma olmaz. Ben de hayvanseverim, benim de hayvanlarım var, ama hiçbir zaman böyle bağlamadım. Kapalı dükkânın içinde hayvanı bağlamış, önünde ne mama ne de su var. Hayvan nefes alamıyordu, boğuluyordu.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ESOGÜ'den Prof. Dr. Bülent Görenek'e Avrupa'da yeni görev
YEREL HABERLER ESOGÜ'den Prof. Dr. Bülent Görenek'e Avrupa'da yeni ...
Akü ve mazot hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Akü ve mazot hırsızları yakalandı
Eskişehir’de minik öğrencilerin mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER Eskişehir’de minik öğrencilerin mezuniyet coşkusu
GSF’den “2021-2022 Yılı Mezuniyet Sergisi”
YEREL HABERLER GSF’den “2021-2022 Yılı Mezuniyet Sergisi”
Minik öğrenciler mezun oldu
YEREL HABERLER Minik öğrenciler mezun oldu
Evden 40 bin TL ve 3 bin dolar çalan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Evden 40 bin TL ve 3 bin dolar çalan hırsız ...
(ÖZEL) Kabaran saçlar için çözüm: “Keratin bakımı” Hasan Hüseyin Yılmaz: “Keratin bakımı yaptığımız zaman yüzde 83 oranında protein ve nem yüklüyoruz”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kabaran saçlar için çözüm: “Keratin ...
Babalar Günü öncesinde doğal taş tespihlere ilgi büyük
YEREL HABERLER Babalar Günü öncesinde doğal taş tespihlere ilgi ...
(ÖZEL) 'Heimlich Manevrası' öğretmenin hayatını kurtardı Nefes borusuna kuru üzüm kaçan öğretmen, aynı okuldaki başka bir öğretmenin yardımı ile ölümden döndü
YEREL HABERLER (ÖZEL) 'Heimlich Manevrası' öğretmenin hayatını ...
Eskişehir´de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Eskişehir´de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı (2)
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli ...
Batıkent semt pazarı hizmete girdi
YEREL HABERLER Batıkent semt pazarı hizmete girdi
Soğuk hava deposu da temiz enerji üretmeye başladı
YEREL HABERLER Soğuk hava deposu da temiz enerji üretmeye başladı
Uzmanından ozon tedavisi hakkında bilgiler İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent: “Araştırmalar, ozonun bağışıklık sistemini doğal olarak uyarıp çalıştırdığını göstermektedir”
YEREL HABERLER Uzmanından ozon tedavisi hakkında bilgiler İç Hastalıkları Uzmanı Dr. ...
Başkan Bozkurt Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt Jandarma Teşkilatının 183. yıl ...
FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adli kontrol ...
Günlerdir her yerde kayıp kedisini arıyor
YEREL HABERLER Günlerdir her yerde kayıp kedisini arıyor
Eskişehir’de başıboş at sorununa çözüm bulunamıyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de başıboş at sorununa çözüm bulunamıyor
TMO’nun 2022 yılı hububat alım kampanyası bilgilendirme toplantısı Eskişehir’de hububat alımları toplam 9 noktada gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER TMO’nun 2022 yılı hububat alım kampanyası ...
Eskişehir'de usta oyuncular, tiyatro şenliğinde öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Eskişehir'de usta oyuncular, tiyatro şenliğinde ...
Sivrihisar festivale hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivrihisar festivale hazırlanıyor
Sivrihisarlı damada tatlı işkence Karadatlılar senelerdir düğünlerindeki örf ve adetleri sürdürüyor Tıraş edilen damadın yüzünü sabuna buladılar, iğne batırıp isteklerini tek tek yaptırdılar
YEREL HABERLER Sivrihisarlı damada tatlı işkence Karadatlılar ...
Sivrihisar'da Bilim Proje Fuarı başladı
YEREL HABERLER Sivrihisar'da Bilim Proje Fuarı başladı
“Kendin Ol Yaz” kampanyası sosyal medyadaki kadın yazarları teşvik ediyor Kadın dergisi ile farkındalık çalışmalarını sürdürüyor Dergisi ile kadın okuryazar oranlarını artırmak istiyor Gamze Demirezen: “Gayemiz, Türkiye’de edebiyat sevgisini aşılayabilmek”
YEREL HABERLER “Kendin Ol Yaz” kampanyası sosyal medyadaki kadın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.