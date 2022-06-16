Eskişehir’de minik öğrencilerin mezuniyet coşkusu

Eskişehir Adnan Menderes Anaokulunun minik öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.
Adnan Menderes Anaokulu, 20212022 eğitimöğretim yılının minik mezunlarını coşkulu bir tören eşliğinde uğurladı. Okul bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler dans gösterileri ve çeşitli sunumlar yaparak diplomalarını Okul Müdürü Senem Tüfekçi’nin elinden aldılar. Mezuniyet belgelerini alarak müzik eşliğinde dans eden minik öğrenciler, daha sonra ilk diplomalarını alarak kep attı.
Eğitimöğretim yılını geride bırakarak belgelerini alan minik öğrenciler emek ve katkılarından dolayı Okul Müdürü Senem Tüfek’çi ve öğretmenleri Özlem Çoruh’a teşekkür ederek, mutluluklarını aileleriyle paylaştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.