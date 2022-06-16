Akü ve mazot hırsızları yakalandı

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Eskişehir’in Beylikova ilçesinde önceki gün park halindeki kamyonların akü ve mazotlarını çalan 2 hırsız, polisin başarılı çalışmaları sonucu yakalandı.

İlçenin Köprübaşı mahallesinde yaşayan Gürhan Sağlam’ın evinin önünde park halinde bulunan 2 kamyonun aküleri ve akaryakıt deposundaki mazot önceki gün çalınmıştı. Mağdur vatandaşın şikâyeti üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri akü ve mazotunu çalanların, yaşları 13 ve 29 olan O.C.T. ve T.O. olduğunu belirledi. Polisin başarılı bir operasyonu ile zanlılar yakalandı ve C. Savcılığına sevk edildi.

Kamyonların sahibi Gürhan Sağlam, kısa zaman içinde zanlıları yakalayan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Masası ekiplerine teşekkür etti.

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