ESOGÜ'den Prof. Dr. Bülent Görenek'e Avrupa'da yeni görev

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, Avrupa Kardiyoloji Derneği Akut Kardiyovasküler Tedaviler Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Kurulda 20222024 yılları arasında görev yapacak olan Prof. Dr. Bülent Görenek’in asıl görevi Akut Kalp Ritim Bozuklukları Grubu Başkanlığı olacak. Bu grubun başkan yardımcılığını Almanya'dan Prof. Dr. Andreas Goette yapacak.

Prof. Dr. Bülent Görenek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çalışmalarının acil tedavi gerektiren, hayatı tehdit eden çarpıntıların tanı ve tedavisi konusunda yoğunlaşacağını belirtirken; kalp krizleri sırasında ve sonrasındaki ritim bozuklukları, kalp yetersizlikli hastalardaki çarpıntılar ve acil tedavi gerektiren aritmiler gibi konularda Avrupa Kardiyoloji Derneği için çalışmalarda ve eğitim faaliyetlerinde bulunacaklarını söyledi.

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