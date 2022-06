Eskişehir'de firari PKK hükümlüsü yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, 'PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgüt üyesi olmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası olan A.S., jandarma ekiplerince yakalandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı TEM Şubesi ekipleri, PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verilen ve aranan A.S.'nin Mihalıççık ilçesi Dümrek Mahallesi'ne geleceğini belirledi. Jandarma ekipleri, mahalleyi teknik ve fiziki takibe aldı. A.S., yakalanıp gözaltına alındı. Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., hapis cezasının yüzüne okunmasının ardından tutuklanıp cezaevine konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-06-16 15:58:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.