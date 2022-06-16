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Dünya şampiyonu Sümeyye Boyacı'ya Eskişehir'de coşkulu karşılama

DHA

Dünya şampiyonu Sümeyye Boyacı'ya Eskişehir'de coşkulu karşılama


Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)-PORTEKİZ'in Madeira Adası'nda düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde 41.58'lik derecesiyle dünya şampiyonu olan Sümeyye Boyacı, memleketi Eskişehir'de coşkuyla karşılandı. En büyük hedefinin, 2024 Paris Olimpik ve Paralimpik Oyunları'nda Türkiye´ye en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade eden Boyacı, "Bu madalyanın bizim için altın madalya olmasından çok daha büyük bir değeri var. Çünkü bu madalya, Türk yüzme sporunda bir kadın tarafından alınan ilk dünya şampiyonluğunu temsil ediyor" dedi.
Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün Paralimpik Takımı Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı, Büyükşehir Belediyesi önünde ellerinde Türk bayrakları ile toplanan kalabalık tarafından tezahüratlarla karşılandı. Karşılamaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Genel Sekreter Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Oğuzhan Özen, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü yetkilileri, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sümeyye'ye çiçek verip, alnından öperek kutlayan Büyükerşen, "Bu büyük başarın hepimizi, Eskişehir'i, Türkiye'yi sevince boğdu. Her zaman yanındayız. Yürekten kutluyorum. Örnek azmin ve büyük başarın ülkemize, şehrimize, kulübümüze hayırlı olsun. Profesyonel sporcularımız bizleri başarıyla temsil ediyor. Seni, aileni, kulübümüz yöneticileri, antrenörlerini ve bu yolda emek verenleri yürekten kutlar başarılarının devamını dilerim" şeklinde konuştu.
'HEDEFİM 2024 KOTASINI ALABİLMEK'
Hedefinin 2024 yılındaki Paris Paralimpik Oyunları için yeniden kota alabilmek olduğunu ifade eden Sümeyye Boyacı ise şunları söyledi:
"Eskişehir'e geldik ve çok güzel karşılandık. Türk milletini gururlandırdıysam ne mutlu bana. Bu madalyanın bizim için altın madalya olmasından çok daha büyük bir değeri var. Çünkü bu madalya, Türk yüzme sporunda bir kadın tarafından alınan ilk dünya şampiyonluğunu temsil ediyor. Aynı zamanda 10 yılı aşkın süredir yaptığım antrenmanları, benim için harcanan emekleri, benim harcadığım emekleri temsil ediyor. Bu madalyayı ben boynumda taşıyorum ama aslında bu madalyanın alınmasında beni destekleyen, bana emek harcayan pek çok kişiyi de bu madalya ile temsil ediyorum. Başta kulübüm, Yılmaz Büyükerşen, antrenörlerim, ailem olmak üzere benim için emek harcayan tüm ekibime, tüm Türkiye'ye, tüm Eskişehir'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki en büyük hedefim, 2024 Paris Olimpik ve Paralimpik Oyunları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek, orada elimden gelenin en iyisini yapmak. Bunun için 2023'de Manchester'da düzenlenecek olan 2024 Paris için kota mücadelesi vereceğim. Aynen 2019 yılında, 2020 Tokyo için ismime aldığım kotayı yine almak gibi bir hedefim var. Bunu da gerçekleştirebilirsem, ülkemizin katılan sporcu sayısını arttırmasına yardımcı olmak istiyorum."
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü ve Milli takım yüzme antrenörü Mehmet Bayrak, antrenör yardımcısı Gündüz Çağlar Alsan, spor kondisyoneri Tolga Erol ve Sümeyye'yi makamında ağırladı. Sümeyye Boyacı'nın Türkiye'nin olimpik yüzme branşlarında ilk dünya şampiyonluğunu kazanması nedeniyle tramvayların ekranlarına da, "Dünya Şampiyonumuz Sümeyye Boyacı" yazısı eklenerek, şampiyonluk gururu tüm şehirle paylaşıldı. Günün hatırasına Sümeyye Boyacı da tramvay önünde fotoğraf çektirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bayraklarla belediye önünde bekleyenler
-Sümeyye'nin gelişi
-Yılmaz Büyükerşen'in karşılaması
-Sümeyye ve antrenörlere altın hediyesi
-Başkan'ın makamında sohbet etmeleri
-Sümeyye Boyacı röp.
-Fotoğraf çekimi
-Genel görüntülerDHA-Spor Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2022-06-16 16:09:47

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