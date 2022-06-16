Sivrihisar farklı kültürlere ev sahipliği yapacak

Sivrihisar Belediyesi tarafından, düzenlenecek olan Uluslararası Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalinde 5 farklı ülkeden, farklı kültür ve medeniyetlerin buluşması gerçekleşecek.

Tarihiyle birlikte farklı medeniyetlere başkentlik yapmış Sivrihisar, farklı kültürleri ve medeniyetleri Sivrihisar’da bir araya getirecek. 13 Temmuz tarihleri arasında 3 gün boyunca devam edecek olan Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova, Letonya, Sırbistan ve Amerika Birleşik Devletleri’nden misafirler ağırlanacak.

“Festival ile birlikte Sivrihisar esnafı kazanacak”

Festival ile ilgili olarak konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar’ın tanıtımı için festivalin oldukça önemli olduğunu vurguladı. Farklı kültürlerin Sivrihisar’da buluşarak Nasreddin Hocayı tanıyacağını söyleyen Yüzügüllü, “Felsefi Mizahın Dünyadaki en büyük temsilcisi olan Nasreddin Hocamızı anmak için düzenleyeceğimiz festivalde farklı kültür ve medeniyetleri tarih kokan güzel ilçemizde konuk edeceğiz. Festivalimize yurt içi ve yurt dışından gelecek olan misafirlerimiz Sivrihisar’daki esnafımıza kazanç sağlayacak ve bu festival ile birlikte Sivrihisar esnafı kazanacak. Nasreddin Hocamızı anmak ve Sivrihisar kültürüne ve Nasreddin Hocaya dair her şeyi öğrenmek adına herkesi festivalimize bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.