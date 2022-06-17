Başkan Bozkurt'tan öğrencilerle sınav öncesi motivasyon söyleşisi

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Anadolu Lisesi öğrencileri ile söyleşide bulundu.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, üniversite sınavına girecek olan İnönü Anadolu Lisesi öğrencilerine motivasyon amaçlı İnönü Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale gezisi sonrası bir araya gelerek söyleşide bulundu. Üniversite sınavına girecek öğrenciler ile bir süre sohbet eden Başkan Bozkurt, öğrencilere gelecekteki kariyerleriyle ilgili tavsiyelerde bulunarak üniversite sınavında ve kariyer hayatlarında başarılar diledi. Öğrencilerin hedef ve idealleri konusunda tavsiyelerde de bulunan Başkan Bozkurt, ‘’Genç kardeşlerimizin hedeflerine giden yolda destek olmak en büyük gayemiz ve mutluluğumuz. Üniversite sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Üniversite sınavına girecek olan İnönü Anadolu Lisesi öğrencileri motivasyon amaçlı düzenlenen Çanakkale gezisi ve desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.

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