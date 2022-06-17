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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalkan av yasağı bazı bölgelerde kısmen sürüyor

İHA

Kalkan av yasağı bazı bölgelerde kısmen sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tebliği ile uygulanan 15 Mart tarihinden beri iç sularda sazan, yayın, kadife, tatlısu kefali gibi balıkların amatör ve ticari olarak avlanması yasağı kalkarken, bazı bölgelerde kısmi yasaklar uygulanacak.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 15 Mart tarihinde başlayan yasaklamanın 16 Haziran itibariyle iç sularında iç su balıkları genel av yasağı dönemi sona erdiği belirtildi. Amatör balıkçıların, kiraya verilen istihsal sahaları hariç en fazla 4 olta takımı ve olta başına 3 iğne ile avlanmasının serbest olduğu anlatılan açıklamada, “Aşağı Kuzfındık Baraj Gölünün kiralaması sona erdiğinden 4 olta takımı ve olta başına iğne sayısı 3 adedi geçmemek kaydıyla amatör avcılığa açılmıştır. Gökçekaya, Yenice ve Çatören baraj göllerinde, avcılığın serbest olduğu dönemlerde, kişi başına en fazla 3 iğneli olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Kunduzlar Baraj Gölü ile Yukarısöğüt Göletinde bütün yıl amatör avcılığa kapalı alan olarak ilan edilmiştir. Bu alanlarda avcılık yapılması bütün yıl boyunca yasaktır. Yapıldak, Üççam, Hanköy ve Sekiören göletlerinde amatör avcılık yapılması yasaktır. Sadece kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiralanmış göletlerde ise kafeslere 100 metreden daha yakın olmamak kaydıyla amatör avcılık serbesttir. Ekonomik ve sürdürülebilir şekilde su ürünleri avcılığının yapılabilmesi için, vatandaşlarımızca amatör balıkçılık kurallarına titizlikle uyulması ve denetimle görevli kamu personeline kontroller sırasında yardımcı olunması büyük önem arz etmektedir” denildi.

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