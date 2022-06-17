Meteorolojiden bugün için yine kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, bugün için Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Merkez Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi açıklamasına göre, yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğleden sonra Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Metrekareye 21 50 kilogram arasında yağış beklenirken, bunun ulaşımda da aksamalara sebep olabileceği kaydedildi.

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