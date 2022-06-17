Fuhuş operasyonunda 7 gözaltı

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Eskişehir ve İstanbul’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yakalanan 1’i kadın 7 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş operasyonu düzenledi. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Eskişehir ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 1’i kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K, Ş.G, Y.F, Y.G, K.A, F.K. ile E.T. isimli şüpheliler, ‘fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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