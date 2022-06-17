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Elindeki dövme hırsızı ele verdi Verici istasyonu hırsızlığı şüphelisi 3 şüpheliden 1’i tutuklandı

İHA

Elindeki dövme hırsızı ele verdi Verici istasyonu hırsızlığı şüphelisi 3 şüpheliden 1’i tutuklandı

Eskişehir’de verici istasyonundan hırsızlık yaptığı değerlendirilen şüpheli, kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından elindeki dövme iziyle yakalandı.
Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Haziran tarihinde Bozdağ Mahallesi’nde faaliyet gösteren ‘Role Verici İstasyonu’ndan piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olan bakır kablonun çalınması olayı üzerine harekete geçti. Olayın aydınlatılmasına yönelik bölgede yürütülen teknik çalışmalar neticesinde, 14 haziran tarihinde verici istasyonu yakınlarında bulunan 3 şüpheli yakalandı. Ayrıca şüpheli şahısların kullandığı motosiklete ilişkin yapılan aramada, kent merkezinden çalındığı tespit edildi.

Elinde bulunan dövme tespit edildi
Hırsızlık olayının gerçekleştiği verici istasyonuna ait kamera kayıtlarında yapılan inceleme neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin elinin üzerinde dövme olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi olarak yakalanan şahsın ellerinde yapılan incelemede, kamera kayıtlarında tespit edilen dövmenin aynısının bulunduğu belirlendi. Şüpheli şahıs, ekipler tarafından alınan ifadesinde kablo ve motosiklet hırsızlığını kendisinin işlediğini itiraf etmesi üzerine gözaltına alındı.

3 şüpheliden 1’i tutuklandı
‘Haberleşme ve Nakil Kablosu’ ve ‘Motosiklet Hırsızlığı’ suçlarından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan 1 şüpheli ise tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen çalıntı motosiklet, cumhuriyet savcısının talimatıyla sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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