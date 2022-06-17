Özel EOSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde karne heyecanı

Eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde karne heyecanı yaşandı.

Eskişehir sanayisinin nitelikli ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından açılan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 20212022 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte karne töreni düzenlendi. Karne törenine Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Kurucu Temsilcisi Metin Saraç, Okul Müdürü Rahmi Özyiğit ile müdür yardımcıları veliler ve öğrenciler katıldı.



“Kısa sürede Eskişehir’in en gözde ve en iyi okulu olduk”

Karne töreninde konuşma yapan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 2019 yılında kurulan okulun kısa sürede Eskişehir’in en gözde ve en iyi okulu haline geldiğini ifade ederek, “Eskişehirli sanayiciler olarak, uzun yıllardır hayalini kurduğumuz ve 2019 yılında eğitim hayatına başlayan meslek lisemiz büyük gayret ve emeklerle bugün Türkiye’deki en iyi makine donanım altyapısı, atölyeleri, derslikleri, spor tesisleri ve fiziki imkanlara sahip. Okulumuz gerek modern teknik alt yapısıyla gerekse de öğrencilerimizin kısa sürede birçok alanda kazandıkları üstün başarılarla hızla ülkemizde bir marka okul olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, meslek liseleri kategorisinde, şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Eskişehir’in en gözde ve en iyi okulu haline geldi. Bunu her sene okulumuza çocuklarını yeni kayıt yaptırmak isteyen velilerimizin yoğun ilgisi ve teveccühünden çok net bir şekilde görüyoruz” diye konuştu.



“Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 öğrenciyi sanayimize kazandıracağız”

Başkan Küpeli 764 öğrencinin eğitim gördüğü okulda ilk mezunlarını 2023 yılında vereceklerini belirterek, “Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılının haziran ayında 100 öğrencimizi mezun ederek, ilk mezunlarımızı da vermiş ve sanayimize ilk neferlerimizi kazandırmış olacağız” dedi.



“Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz Türkiye’ye örnek bir okul”

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Türkiye’ye örnek bir okul olduğunu ifade etti. Konuşmasında öğrencilere seslenen Milletvekili Günay, “Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlere güveniyoruz. Sizler yalnız bizim geleceğimiz değilsiniz aynı zaman da bugünümüzsünüz. Bizler elimizdeki bayrakları sizlere teslim edeceğiz. Kendinizi lütfen geliştirin. Aldığınız diplomalar tabi ki önemli ama en önemlisi öz eğitim. Kendinizi geliştirin, öğrenmeyi öğrenin. Farkı görün fark yaratın” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından karne törenine geçilerek, 20212022 eğitim öğretim yılında şube bazında başarılı olan öğrencilere karne ve ödülleri takdim edildi.

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