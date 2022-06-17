Gazi Meslek'te coşkulu 65'nci yıl mezuniyet töreni Eskişehir’in köklü mesleki ve teknik eğitim kurumlarından Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bu yıl 207 öğrenci mezun oldu

Eskişehir’in köklü mesleki ve teknik eğitim kurumlarından Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 65'nci yıl mezunları için mezuniyet töreni düzenlendi.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Dr. Sırrı Kabadayı, “1939 yılında yaygın, 1945 yılında örgün eğitime başlayan ve köklü bir geçmişe sahip olan okulumuzun mesleki eğitimde öncü okul olması ve işgücü piyasasının aradığı nitelikli elemanları yetiştirebilmesi amacıyla Okulumuzun proje okulu olmasını ve mesleki eğitim merkezi programı açılmasını sağladık. Okulumuzun tercih edilirliği artmakta ve sektörle işbirlikleri geliştirilmektedir.108 öğretmen ve personelimizle 1941 öğrenciye eğitim verdiğimiz Okulumuzdan bu yıl 207 öğrencimizi mezun ediyoruz. Mezunlarımızın kendi alanlarında kolayca iş bulacaklarına inanıyor, iş ve yükseköğrenim hayatlarında başarılar diliyoruz” dedi.

Bu yılki mezunlar adına okul birincisi Ömer Ali Erdoğan, önceki yıllarda mezun öğrenciler adına reklam ajansı sahibi Yasemin Demirbilek konuşma yaptılar. Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu, derneğe sağladığı katkılardan dolayı Okul Müdürü Sırrı Kabadayı’ya plaket takdim etti.

Törende okul öğrencileri, modern dans ve halk oyunları gösterisi ile gitar dinletisi sundular. Bayrak ve flama devir tesliminden sonra okul birincisi Ömer Ali Erdoğan’a diplomasını ve hediyesini Eskişehir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen takdim etti. Okul ikincisi Meryem Yılar’a diplomasını ve hediyesini İl Milli Eğitim Şube Müdürü Muhittin Güleryüz, okul üçüncüsü Zuhal Ceylan’a ise diplomasını ve hediyesini Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Erbek verdi. Diğer öğrencilere diplomaları okul müdürleri, alan şefleri ve sınıf öğretmenleri tarafından verildi. Kep atma töreninden sonra öğrenciler gönüllerince eğlendi.

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