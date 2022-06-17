Kablo hırsızını 'kurt kafası' dövmesi yakalattı



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde 10 bin lira değerinde bakır kablo çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden N.T., sol elindeki 'kurt kafası' dövmesinden teşhis edildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi'ndeki role verici istasyonundan piyasa değeri 10 bin lira olan bakır kablo çalındı. Olaydan bir gün sonra devriye ekipleri, aynı bölgede gezen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi. Yüzlerini gizleyen şüphelilerden N.T., sol elindeki 'kurt kafası' dövmesinden teşhis edildi. N.T.'nin birçok suçtan kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinde suçlarını itiraf etti. İşlemleri tamamlanan 3 şüpheliden N.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada şüphelilerin hırsızlık olayında kullandıkları motosikletin de çalıntı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ayrıca evlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen bir de av tüfeği ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-06-17 15:33:31



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