Eskişehir'de 'Havacılık Festivali' hazırlığı



Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık ve Eğitim Merkezi'nde 25-26 Haziran'da düzenlenecek 'Havacılık Festivali'nin hazırlıkları başladı. Merkez Müdürü Murat Bayçora, festivale 250 pilotun 200'e yakın hava aracıyla katılacağını, Türk Yıldızları ile Jandarma Çelik Kanatlar gösterilerinin olacağını söyledi.

İnönü ilçesindeki THK İnönü Havacılık ve Eğitim Merkezi'nde 25-26 Haziran'da 'Havacılık Festivali' gerçekleştirilecek. Festivalde yamaç paraşütü, yelken kanat, planör, ultralight, microlight, gyrokopter, uçak, helikopter, RC model uçak uçuşlarının yanı sıra Türk Yıldızları ile Jandarma Çelik Kanatlar gösterileri, THK ve jandarma ekiplerinin paraşüt atlayışları, yere bağlı sıcak hava balonu uçuşu, T-6 G ve P-51 D Mustang uçaklarıyla akrobasi uçuşları olacak.

THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürü Murat Bayçora, yıllardır yapılamamasından dolayı festivalin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi, 1936 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle kurulmuş, dünyada eşi benzeri bulunmayan bir havacılık merkezidir. Havacılık eğitim merkezinde yamaç paraşütü, yelken kanat, planör, model uçak, gyrokopter, ultralight gibi birçok sportif hava aracının eğitimleri verilmektedir. Havacılık festivalinde 200'e yakın hava aracı, 250'ye yakın pilot bu festivalimize katılacak. Festivalimizde ayrıca Türk Yıldızları, Jandarma Çelik Kanatlar ile Türkiye'nin ilk sivil akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün gösterileri olacak. Yamaç paraşütü, yelken kanat, planör gibi hava araçlarımızın gösterileriyle devam edecek. Aynı zamanda cumartesi günü akşam Senforock konseri yapılacak. Diğer taraftan pek çok etkinlikle bu festivalimizi taçlandırmayı düşünüyoruz. Tüm halkımızı bu festivalimize bekliyoruz. Uzun yıllardır yapılmayan, bizim için çok önemli bir festival."

Uçuş gösterilerinin ardından halk oyunları, müzik dinletileri ile Senforock konseri gerçekleştirilecek. Festivale katılmak isteyenler için alanda çadır ve karavan alanları da oluşturulacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2022-06-17 17:39:18



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