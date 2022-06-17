Eskişehir'de emekli astsubaylardan 'nizami sıralı' 'özlük hakları' açıklaması



Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, emeklilik özlük haklarının iyileştirilmesini talep eden Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) üyesi bir grup astsubay, basın açıklaması yaptı. Üyelerden Sami Tamam´ın, açıklama öncesinde grubun ön sırasını nizami sıraya sokup, yandan da kontrol ederek aynı hizada tutma çabası dikkat çekti.

TEMAD Eskişehir Şubesi üyesi bir grup, eşleriyle birlikte Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi´ndeki Adalar mevkisinde bir araya geldi. Emeklilik özlük haklarının iyileştirilmesini talep eden grup, ellerinde Türk bayraklarıyla toplandı. Üyelerden Sami Tamam, ön sıradaki üyeleri nizami sıraya sokup yandan da kontrol etti. Ön sıradakileri aynı hizada tutmaya çalışan Tamam´ın çabası dikkat çekti. Sıranın en sonuna giderek gözle hiza alan Tamam, "Sırayı, hizayı bozmayalım, en sondaki beni görme" diye seslenerek düzeni sağladı. Emeklilik özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin grup adına basın açıklaması yapan Sami Tamam, "Biz astsubaylara, tüm nitelikleri taşımamıza rağmen 9'uncu derecenin 2'nci kademesi makam ve görev tazminatı neden verilmemektedir? Biz astsubayların hakkı 9´uncu derecenin 2´nci kademesi makam ve görev tazminatıdır. Bunca geçen yıla rağmen sorunlarımıza duyarsızlık gösterilmesi bizi incitmektedir. TSK emekçileri sadece üst subaylardan ibaret değildir. Siyasileri yıllarca birikmiş sorunlarımızın çözümünde de yanımızda görmek istiyoruz. Sorunlarımızı somut ve çözüm odaklı muhatap alacak yetkili bulamıyoruz. Artık söz değil, icraat istiyoruz" dedi. Grup, daha sonra düzenli bir şekilde yürüyüş yaparak açıklamalarını tamamladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2022-06-17 19:18:01



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