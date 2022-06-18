Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan yangın tatbikatı Eskişehir’de yapıldı Tren yangını tatbikatı gerçeği aratmadı Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan: “Gerçeği aratmayacak bir tatbikat oldu”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan yangın tatbikatı Eskişehir’de yapıldı Tren yangını tatbikatı gerçeği aratmadı Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan: “Gerçeği aratmayacak bir tatbikat oldu”

İHA

Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan yangın tatbikatı Eskişehir’de yapıldı Tren yangını tatbikatı gerçeği aratmadı Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan: “Gerçeği aratmayacak bir tatbikat oldu”

Türkiye’de ilk kez yapılan tünel içindeki hızlı trende ‘Yangın Tatbikatı’, kurtarma sahneleri, makyajları ve senaryosuyla gerçeği aratmadı. Tatbikata, 21 müdahale aracı, 249 personel ve 309 AFAD Gönüllüsü katıldı.
Eskişehir Tren Garı’nda İl Risk Azaltma Planı çerçevesinde kurtarma ekiplerini tecrübelendirmek amacıyla ‘Yangın Tatbikatı’ yapıldı. Hızlı tren hattında tünel içindeki hızlı trende çıkan yangının canlandırıldığı ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan tatbikat, Eskişehir İl Afet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.
Geniş kapsamlı tatbikatta senaryo gereği Ankara’dan Eskişehir’e gelen Yüksek Hızlı Tren’de tünelde bulunduğu esnada yangın çıktı. Trende 309 yolcu bulunurken bu yolcuların 11’i ağır yaralı olarak sedyelerle trenden tahliye edildi. Kazadan etkilenen fakat hafif yaralı olarak kurtulan 298 yolcu ise yönlendirmelerle tatbikat alanından tahliye edildi.
Tatbikatta çıkarılan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, trende mahsur kalan yolculara AFAD ekiplerinin yanı sıra Odunpazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma (OBAK), Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK), AKUT ve İz Derneği'nden 84 sivil toplum kuruluşu üyesi yardımcı oldu.
Eskişehir Tren Garı’nda yapılan tatbikatta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden 5 araç ve 26 personel, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nden 9 araç ve 39 personel, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden 5 araç ve 18 personel, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekiplerinden 2 araç ve 12 personel, TCDD Eskişehir Gar Müdürlüğü’nden 70 personel, Odunpazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma (OBAK), Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK), AKUT ve İz Derneği’nden 84 STK görevlisi olmak üzere toplam 21 müdahale aracı ve 249 personel ile birlikte 309 AFAD Gönüllüsü yer aldı.
Yüksek Öğretime Geçiş sınavı sebebiyle alana gelen ekiplerin siren kullanmadığı tatbikatta yaralıların makyajları Gazi Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından yapıldı. Tatbikata, Vali Yardımcısı Soykan'ın yanı sıra AFAD Eskişehir Müdürü Recep Bayar ve Eskişehir Gar Müdürü Süleyman Hilmi Özer ile diğer ilgililer katıldı.
“Gerçeği aratmayacak bir tatbikat oldu”
Tatbikat hakkında açıklama yapan Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, katılan ekiplere başarılarından dolayı teşekkür etti. Yapılan tatbikatı gerçeği aratmayacak bir tatbikat olarak tanımlayan Vali Yardımcısı Soykan, şu ifadeleri kullandı:
“Tatbikat için hep beraber içeriye geçtik. Yangın başladı. Bütün ekipler beraberce yangın başladıktan sonra AFAD’a ihbar yapıldı gar müdürlüğü tarafından. İlgili birimlere anında haber verdi. Saydığımız birimler burada toplandılar. Işıklandırmayla beraber içeriye geçiş oldu. Yangın alanına hep beraber gidildi. Önce itfaiye ekipleri geçti TCDD’nin araçlarıyla beraber. Peşinden de diğer ekipler geçti. Yaralılar içerden tahliye edildi. 2 yaralımız tripod ile yukarıya direk çıkarıldı vinç şekliyle. Diğerleri de taşınarak çıkarıldı. 11 yaralımız var diğerleri hafif yaralı şeklinde burada müdahaleleri yapıldı. Bu şekilde tatbikatımız devam ediyor. Bu bir tatbikattır. Tabi ki eksikler olabilir. O eksikleri de not alıyor arkadaşlarımız. Gerçek olduğunda en az hatayla bu işi sonuçlandırmaya çalışacağız. Arkadaşları ben tebrik ediyorum. Gerçekten ciddi bir hazırlık yapmışlar. Gönüllülerimiz ve özellikle sivil topluk kuruluşları kurtarma ekiplerimiz ciddi anlamda bu çalışmayı yapmışlar. Gerçeği aratmayacak bir tatbikat oldu. Çok teşekkür ediyorum bu tatbikatta emeği geçenlere.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de ilk; yüksek hızlı trende yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Türkiye'de ilk; yüksek hızlı trende yangın tatbikatı
Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, Avrupa ikincisi
YEREL HABERLER Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, Avrupa ikincisi
Eskişehir merkezli 'fuhuş' operasyonu: 7 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Eskişehir merkezli 'fuhuş' operasyonu: 7 gözaltı (2)
Eskişehir'de emekli astsubaylardan 'nizami sıralı' 'özlük hakları' açıklaması
YEREL HABERLER Eskişehir'de emekli astsubaylardan 'nizami sıralı' ...
Fuhuş operasyonunda yakalanan 7 kişiden 6’sı tutuklandı
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda yakalanan 7 kişiden 6’sı ...
Eskişehir'de 'Havacılık Festivali' hazırlığı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 'Havacılık Festivali' hazırlığı
Karnesini alan park ve oyun alanlarını doldurdu Parklar karne sevinciyle doldu taştı
YEREL HABERLER Karnesini alan park ve oyun alanlarını ...
ESO’da ‘Tarım Orman ve Meralarda Madencilik Faaliyetleri İstişare Toplantısı’ düzenlendi
YEREL HABERLER ESO’da ‘Tarım Orman ve Meralarda Madencilik ...
Jandarma ekipleri çocukların karne sevincine ortak oldu
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri çocukların karne sevincine ortak ...
Mihalıççık’ta 750 kınalı keklik doğaya salındı
YEREL HABERLER Mihalıççık’ta 750 kınalı keklik doğaya salındı
Kablo hırsızını 'kurt kafası' dövmesi yakalattı
YEREL HABERLER Kablo hırsızını 'kurt kafası' dövmesi yakalattı
Gazi Meslek'te coşkulu 65'nci yıl mezuniyet töreni Eskişehir’in köklü mesleki ve teknik eğitim kurumlarından Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bu yıl 207 öğrenci mezun oldu
YEREL HABERLER Gazi Meslek'te coşkulu 65'nci yıl mezuniyet ...
Özel EOSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde karne heyecanı
YEREL HABERLER Özel EOSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde karne ...
Bireysel Sulama Sistemleri için 8 milyon 498 bin 748 TL bütçe
YEREL HABERLER Bireysel Sulama Sistemleri için 8 milyon 498 bin 748 ...
Akademik birim ziyaretleri tamamlandı
YEREL HABERLER Akademik birim ziyaretleri tamamlandı
İstanbul’da Tepebaşı rüzgârı
YEREL HABERLER İstanbul’da Tepebaşı rüzgârı
Eskişehirli öğrencilerden STEM dayanışması
YEREL HABERLER Eskişehirli öğrencilerden STEM dayanışması
Elindeki dövme hırsızı ele verdi Verici istasyonu hırsızlığı şüphelisi 3 şüpheliden 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Elindeki dövme hırsızı ele verdi Verici istasyonu ...
Dünya şampiyonu Boyacı'nın Porsuk Çayı´nda şampiyonluk turu
YEREL HABERLER Dünya şampiyonu Boyacı'nın Porsuk Çayı´nda ...
Eskişehir merkezli 'fuhuş' operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir merkezli 'fuhuş' operasyonu: 7 gözaltı
Fuhuş operasyonunda 7 gözaltı
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda 7 gözaltı
Meteorolojiden bugün için yine kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden bugün için yine kuvvetli gök gürültülü ...
Altyapı ve kanalizasyon çalışması mahalleyi toza boğdu
YEREL HABERLER Altyapı ve kanalizasyon çalışması mahalleyi toza ...
Sağlıklı insan için sağlıklı hayvan Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar hakkında bilgilendirme yapıldı
YEREL HABERLER Sağlıklı insan için sağlıklı hayvan Hayvanlardan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.