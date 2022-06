"İnşaat üretimi artarsa konut sorunu çözülecektir" Eskişehir Emlak Komisyoncuları Başkanı Gazi Çelik: “Konut kira sözleşmesi düzenlemesi sayesinde kiracılar nefes alabilecekler"

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Başkanı Gazi Çelik, konut kira sözleşmesindeki artışın bir önceki yıla göre yüzde 25’i geçemeyecek bir şekilde düzenlenmesini doğru bulduklarını, bu sayede kiracıların nefes alabileceklerini belirterek, "İnşaat üretimi artarsa konut sorunu da çözülecektir" dedi.

Resmî Gazete'de yayımlanan karla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gazi Çelik, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Şu anda kira yangınına karşı hükümetin yüzde 25’lik hamlesinin yerinde olduğunu belirten Çelik, bu sayede kiracıların nefes alabileceklerine vurgu yaptı. Dünyada var olan ekonomik krizin başta Türkiye’de olmak kaidesiyle her bir aile bütçesini etkilediğine dikkat çeken Çelik, elinde birikimi olanları yatırım yapmaya davet ederek uzun vadede karlı çıkacaklarını söyledi.

Eskişehir’deki inşaat sektörünün pandemiden beri yüzde 30 oranında imalat yapabildiğinden bahseden Çelik, Eskişehir’in dışarıdan sürekli göç alması sebebi ile barınma konusunda arz talep dengesine tam anlamıyla cevap veremediğini dile getirdi. Başkan Gazi Çelik, “Oluşan bu talebe karşı üretimin olmaması, inşaat maliyetlerinin artması ve dünyada görülen ekonomik kriz; tüm sektörü alt üst etti. Eskişehir başta olmak üzere tüm vilayetlerde yaşanan bu sorunun çözülebilmesi için belediyelerin, ucuza arsa üretmesi gerekiyor ya da TOKİ biçiminde acilen üretime başlanmalı. Devletimiz, dar gelirli aileler için ev üreten TOKİ gibi özel şahıslara ait inşaat firmalarını da proje masrafından, KDV’den ve belediyelere ödenen vergilerden muaf tutmalı ki üretim artabilsin. Bu olanakların gerçekleştirmesi durumunda tüm şehirlerde ev sahiplenme oranlarının artacağını düşünüyorum” dedi.



“Üretimin olmamasına rağmen talepler artınca da olaylar patlak verdi”

“Serbest piyasada yasal denetim söz konusu olamaz, çünkü bunu uygulayabilmeniz için enflasyonun durması gerekir” diyen Eskişehir Emlakçılar Odası kurucusu Gazi Çelik, “Enflasyon varken ve piyasa sürekli değişiyorken, vatandaşın malına siz, ‘dur’ diyemezsiniz. Çünkü Türkiye’de serbest piyasa var. Bunu önlemenin en güzel yolu ise arz talep dengesini sağlamak ve sektörü hareket geçirmektir. Her şeyden öte kentsel dönüşümün hızlandırılmalıdır” şeklinde konuşarak sözlerine şöyle devam etti:

“Pandemi ilk çıktığında, yakıt parası verebilecek kiracı arıyorduk. Bir sene sonra ise durum tersine döndü. Üretimin olmamasına rağmen talepler artınca da olaylar patlak verdi. Tüm bu problem, ihtiyacın fazla olmasından kaynaklanıyor. Bunu da önlemenin yolu, daha önce de söylediğim gibi devletimizin TOKİ’ye sağladığı olanakları özel inşaat firmalarına da tanınmasıdır. Çünkü bir an önce üretime geçilip, önümüzdeki yıllarda bu sorunları yaşamayalım.”

