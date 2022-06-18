Avrupa şampiyonlarından başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Romanya’da düzenlenen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Eskişehir Engelliler Spor Kulübü sporcuları Murat Cırık ve Arif Başar Durak ile bir araya geldi.

Başkan Ataç son olarak Eskişehir Engelliler Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Çiğdem Çalışır, kulübün Avrupa şampiyonu bilek güreşçileri Murat Cırık ve Arif Başar Durak’ı makamında konuk etti. Buluşmada Çalışır, Cırık ve Durak, Başkan Ataç’a Romanya’nın Bükreş kentinde 714 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası ve kazandıkları altın madalyalar hakkında bilgiler verdi.

“Mutluluğumuzu taçlandırmak istedik”

Başarılarını ve mutluluklarını paylaşmak istediklerini dile getiren Murat Crık, “714 Mayıs’ta Romanya Bükreş’te düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda kendi kategorilerimizde şampiyon olduk. Eskişehir’i ve Türkiye’yi başarı ile temsil ettiğimiz için çok gururluyuz. Ahmet Başkanımız da bizlere her zaman destek veriyor. Her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ederiz. Bugün de başarımızı paylaşarak mutluluğumuzu taçlandırmak istedik” ifadelerini kullandı.

“Eskişehirliler olarak gurur duyuyoruz”

Başkan Ataç da konuklarını tebrik ederken, “Sizlerin spor branşınızda verdiğiniz emekler o kadar kutsal ki anlatılmaz. Neyse ki bu büyük emeklerin karşılığını büyük başarılar ile alıyorsunuz. Eskişehirliler olarak bizler de sizinle gurur duyuyoruz. Biz de sporu ve sporcuları destekleyen bir belediyemiz olarak, Eskişehir Engelliler Spor Kulübümüzün daima yanında olmaya devam edeceğiz. Nice altın madalyalar diliyorum” sözlerini kullandı.

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