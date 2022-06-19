Mor renkli yabani otlar görenleri hayran bırakıyor

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Eskişehir’de yol kenarında bulunan mor renkli yabani otlar, oluşturduğu eşsiz manzaralar ile görenleri adeta hayran bırakıyor.

Seyitgazi ilçesi Gökçekuyu Mahallesi’nde tarları mor renge boyayan lavanta görünümlü yabani otlar çiçek açtı. Göz alıcı rengi ile görenleri hayran bırakan çiçekler, turistlerin ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor. Doğal bir fotoğraf stüdyosu haline gelen tarlalar, ÇiftelerHan yolu güzergâhını kullanan sürücülerin uğrak noktası haline geldi.

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