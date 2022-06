Motosikletle gidilen yolculuklar faciaya dönüşmesin Uzun yolda kullanılan motosikletlerde ekstra önlem almak gerekiyor Fatih Yılmaz. “Uzun yola çıkmadan önce sürücünün kendi alması gereken önlemler vardır”

Hava sıcaklıklarının artışı ve yağışların azalmasıyla birlikte motosiklet kullanımı artarken, seyahate çıkacak sürücülere uyarılarda bulunan motosiklet ustası Fatih Yılmaz, “Uzun yola çıkmadan önce sürücünün kendi alması gereken önlemler vardır” dedi.

Türkiye'de kullanımı her geçen gün sayısı artan motosikletlerdeki sürücüler, uzun yollarda risk altında yolculuk yapıyor. Yaz aylarının gelmesi ve tatil yolculuklarının başlamasıyla şehirlerarası yollarda daha fazla görülen motosikletlerde, güvenli sürüş için birtakım tedbirler alınması gerekiyor. Özellikle lastik, reflektif giyim ve fren konusunda uyarılarda bulunan motosiklet ustaları, güvenli sürüş için gerekli eğitimlerin alınmasını öneriyor.



“Motosikletin asfaltla bağlantısı olan lastikleri çok önemli”

Motosikletlere yapılacak olan bakımların hayati önem taşıdığını belirten motosiklet ustası Fatih Yılmaz, “Yola çıkacak arkadaşlarımıza şunları tavsiye ediyorum. Motosikletlerin genel bakımlarını işin ehli yerlere yaptırsınlar. Lastik basınçlarına, motor yağlarına, yürüyen akşamların bakımlarına dikkat etsinler. Çoğu ilde motosikletlere her mevsim binilmiyor. Motosiklete binilmeye başlanılan dönemde yapılması gereken en önemli şey, motosikletin asfaltla bağlantısı olan lastikleri kontrol etmektir. Lastiklerimiz iyi durumda ve doğru hava basıncında olmak zorunda. Dönen bütün akşamların bakımları yapılıp, yağ isteyen parçaların yağlanması, değişmesi gereken bilyelerin değiştirilmesi gerekiyor. En önemlilerden birisi olan frenlerin, fren disk ve balatalarının kontrol ettirilmesi gerekiyor. Bunlar biraz teknik konular. Servislerde bunlar tespit edilip onarılabilir. Fakat sürücüler bunların tamamını gözle kontrol edebilir. Lastik basıncını sürücüler kendileri kontrol edip hava basabilir. Fakat lastiğin ömrü dolduysa mutlaka değiştirilmesi gerekiyor” dedi.



“Uzun yola çıkmadan önce sürücünün kendi alması gereken önlemler vardır”

Motosiklet kullanırken otomobil ve diğer araç sürücülerine kendilerini belli etmek için farklı yöntemler uygulanması gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Sezon girişinde genel bir bakım yapılır fakat uzun yola çıkmadan önce sürücünün kendi alması gereken önlemler vardır. Birinci kural her zaman için görünür olmaktır. Bizi diğer sürücülerin fark etmesi için gerekli yelek veya montları kullanmamız gerekiyor. Korumalarımız olmadan zaten yola asla çıkmamamız gerekiyor. Kış boyu da motosiklet kullanılmadığı için otomobil sürücüleri bizi unutur. Motosikletler sayı olarak çoğalmaya başladı. Önceden 5 motosikletsek artık 500 olduk. Dolayısıyla sürücülere kendimizi göstermek zorundayız. En önemli şey görünür olmaktır. Bunun için reflektif kıyafetler ve kasklarla, aydınlatma ışıklarımızla dikkatlerini çekmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Sürüş eğitimleriyle güvenlik arttırılmalıdır”

Belli bir kilometrenin üzerine çıkan sürücülerin, daha sağlıklı ve güvenli yolculuklar için eğitimler de alabileceğini belirten Yılmaz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Eğitim çok önemlidir. Motosiklet kullanıcıları için ilerisi sürüş temel eğitimi ve güvenli sürüş eğitimi var. Bunların tamamını veren lisanslı hocalar var. Sürücüler belirli bir kilometreye ulaştıklarında eğitim alabilirler. Sürücüler aldıkları eğitimlerle güvenli bir yolculuğa devam edebilirler.”

