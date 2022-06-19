Çölleşme ve kuraklığa dikkat çekildi

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuralıkla ile Mücadele Günü çerçevesinde basın açıklaması ve pandomim gösterisi gerçekleştirdi.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi tarafından 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklık ile Mücadele Günü çerçevesinde “Geleceğimizi Kurutmamak İçin Sesimizi Yükseltiyoruz” adlı etkinlik gerçekleştirdi. Atila Özer Karikatürlü Ev önünde gerçekleştirilen basın açıklaması ve pandomim gösterisine, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Eren Ekmen, CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Fikriye Altınsoy Söğütlü, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Akçar, EskişehirBilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, Tepebaşı İklim Sözcüleri ve vatandaşlar katıldı.

“Toprağın en güzel tarifi şudur: Anavatan”

Başkan Ataç, “Bugün gerçekten çok anlamlı, hafızalarda kalacak bir etkinlik yapıldı. Öncelikle burada yer alan kardeşlerimi kutluyorum. Tabi geriye dönüp baktığınızda, çevreci dostlarımız da bilir, daha çok su ve hava üzerine çalışılmıştır. Üzerine bastığımız toprak ise ihmal edilmiştir. Toprağın en güzel tarifi şudur: Anavatan. Meseleyi bu şekilde ele alırsak değerini daha iyi biliriz. Rahmetle anacağım bir büyüğümüz vardı; Hayrettin Karaca, Toprak Dede. Niye adına Toprak Dede dedik? İşte, bugünleri hatırlayarak onu anmadan geçemedim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önemli bir farkındalık oldu” diye konuştu.



“Kuraklığın önüne geçmek için toplumun tüm fertleri birlikte çalışmalıdır”

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Akçar ise konuşmasında, “Kuraklığın önüne geçmek için toplumun tüm fertleri birlikte çalışmalıdır. Nüfus arttıkça üretim daha fazla gıda üretme ve beslenme talebi ortaya çıkmaktadır. Toprak; varlığında zenginlik ve refah, yokluğunda ise çölleşme, açlık ve yoksulluk demektir. Bu yüzden hayat kaynağımız toprağın her karışına ve suyumuza sahip çıkmamız gerekmektedir” sözlerini kullandı.

Etkinlikte gerçekleştirilen pandomim gösterisinde oyuncular, susuzluğun insan üzerindeki etkisini canlandırırken, toprağın önemine dikkat çekti. Etkinlik, çektirilen fotoğraf ile son buldu.

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