“Umutlar Kırılmaz”ın yazarı Sakçı sevenleriyle imza etkinliğinde bir araya geldi

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Eskişehir’de “Umutlar Kırılmaz” adlı kitabın yazarı cam kemik hastası Burak Sakçı, imza etkinliğinde sevenleriyle bir araya geldi.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından, “Umutlar Kırılmaz” adlı kitabın yazarı cam kemik hastası Burak Sakçı, sevenlerinin kitaplarını imzaladı. ESPARK Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen imza etkinliğine; Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Fizyoterapist Şafak Palabıyık, Sakçı ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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